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Вакцинация против коронавируса: уже 300 млн человек сделали прививку

9 марта, 11:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Кампания по вакцинации стартовала в 116-ти странах

Уже более трехсот миллионов людей по всему миру сделали прививки против коронавируса.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, кампания по вакцинации стартовала в 116-ти странах. Всего – 92 миллиона доз – ввели в Соединенных Штатах.

Второй по количеству – Китай. Там прививали более 52 миллиона человек.

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Еще более 40 миллионов в странах Евросоюза.

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Между тем американский медицинский регулятор выдал новые рекомендации тем, кто привился против COVID-19. Поэтому американцам, которые получили обе дозы вакцины – уже через две недели позволили свободно общаться друг с другом без масок и соблюдения дистанции.

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Ранее в ВОЗ заявили, что благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцинация вакцина коронавирус
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