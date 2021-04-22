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Вакцинация во время беременности: ученые заявили о безопасности Pfizer и Moderna

22 апреля, 06:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наиболее частым побочным эффектом вакцины у беременных была боль в месте инъекции

Американские вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности.

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К такому выводу пришли ученые, передает CNN.

По информации Центров США по контролю и профилактике заболеваний, преимущества вакцин перевешивают риски. Ведь беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвержены повышенному риску тяжелого течения болезни.

Также есть повышенный риск неблагоприятных исходов, таких как преждевременные роды.

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Наиболее частым побочным эффектом вакцины у беременных была боль в месте инъекции. При этом они реже сообщали о головной боли, мышечных болях и ознобе.

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Исследователи говорят, что необходимы более долгосрочные исследования для оценки безопасности вакцины от коронавируса во время беременности, и что это исследование должно включать последующее наблюдение за большой группой населения, вакцинированной на ранних сроках беременности.

Тем временем в Украине началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первое вакцинирование.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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