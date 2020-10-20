Во время дебатов Трампа и Байдена комиссия будет отключать микрофоны

В США во время вторых дебатов между кандидатами в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена будут отключать микрофоны во время речи оппонента.
Об этом сообщает The Washington Post.
90-минутная дискуссия будет разбита на шесть 15-минутных сегментов, каждая из которых будет посвящена разной теме.
Комиссия заявила, что даст Трампу и Байдену по две минуты для непрерывного выступления в начале каждого сегмента.
К слову, обе кампании – и Трампа, и Байдена подтвердили согласие с "двухминутным" правилом без возможности для оппонентов перебивать речи.
Напомним, дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.
Также мы писали о том, что коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем – 16%.
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