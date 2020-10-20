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Во время дебатов Трампа и Байдена комиссия будет отключать микрофоны

20 октября, 06:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У кандидатов в президенты США будет 90-минутная дискуссия

В США во время вторых дебатов между кандидатами в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена будут отключать микрофоны во время речи оппонента.

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Об этом сообщает The Washington Post.

90-минутная дискуссия будет разбита на шесть 15-минутных сегментов, каждая из которых будет посвящена разной теме.

Комиссия заявила, что даст Трампу и Байдену по две минуты для непрерывного выступления в начале каждого сегмента.

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К слову, обе кампании – и Трампа, и Байдена подтвердили согласие с "двухминутным" правилом без возможности для оппонентов перебивать речи.

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Напомним, дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.

Также мы писали о том, что коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем – 16%.

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США дебаты Дональд Трамп Джо Байден
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