Военный переворот: радикалы из QAnon придумали, как вернуть Трампу президентство

Сторонники ультраправого движения QAnon считают, что экс-президент США Дональд Трамп будет восстановлен в должности после военного переворота.
Об этом сообщает "Dailymail".
"В какой-то момент произойдут аресты, в том числе лживых СМИ, а затем будут военные трибуналы", – сказала одна женщина во время митинга в городе Вентура.
Также участница QAnon назвала действующего главу государства Джо Байдена "марионеточным президентом".
"Это будет похоже на то, что происходит в Мьянме. Военные проводят собственное расследование. В подходящее время они восстановят республику с Трампом в качестве президента", – подчеркнула она.
QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.
Как сообщалось ранее, бывшего президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани обвинили в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января.
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