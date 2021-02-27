Військовий переворот: радикали з QAnon придумали, як повернути Трампу президентство

Прихильники ультраправого руху QAnon вважають, що експрезидент США Дональд Трамп буде відновлений на посаді після військового перевороту.
Про це повідомляє "Dailymail".
"У якийсь момент відбудуться арешти, в тому числі брехливих ЗМІ, а потім будуть військові трибунали", – сказала одна жінка під час мітингу в місті Вентура.
Також учасниця QAnon назвала чинного главу держави Джо Байдена "маріонетковим президентом".
"Це буде схоже на те, що відбувається в М'янмі. Військові проводять власне розслідування. У відповідний час вони відновлять республіку з Трампом в якості президента", – підкреслила вона.
QAnon – поширена в США теорія змови, згідно з якою Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей та поклоняються дияволу.
Як повідомлялося раніше, колишнього президента США Дональда Трампа і його адвоката Руді Джуліані звинуватили в змові з ультраправими організаціямиз метою підбурювання до заворушень і штурму Капітолію 6 січня.
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