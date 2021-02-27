Військовий переворот: радикали з QAnon придумали, як повернути Трампу президентство

Прихильниця руху стверджує, що це буде схоже на те, що відбувається в М'янмі

Прихильники ультраправого руху QAnon вважають, що експрезидент США Дональд Трамп буде відновлений на посаді після військового перевороту.

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Про це повідомляє "Dailymail".

"У якийсь момент відбудуться арешти, в тому числі брехливих ЗМІ, а потім будуть військові трибунали", – сказала одна жінка під час мітингу в місті Вентура.

Також учасниця QAnon назвала чинного главу держави Джо Байдена "маріонетковим президентом".

"Це буде схоже на те, що відбувається в М'янмі. Військові проводять власне розслідування. У відповідний час вони відновлять республіку з Трампом в якості президента", – підкреслила вона.

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QAnon – поширена в США теорія змови, згідно з якою Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей та поклоняються дияволу.

Як повідомлялося раніше, колишнього президента США Дональда Трампа і його адвоката Руді Джуліані звинуватили в змові з ультраправими організаціямиз метою підбурювання до заворушень і штурму Капітолію 6 січня.

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