Возмутительно! Сын Трампа решил отомстить Украине за лендлиз фотожабой с Зеленским

Дональд Трамп-младший назвал лендлиз "откатом большой войне и коррумпированным политикам"

Дональд Трамп-младший высказался о подписании ленд-лиза для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший резко высказался о подписании ленд-лиза для Украины. Также он опубликовал фото президента Владимира Зеленского в купальнике. Рядом с ним на картинке стоял действующий глава США Джо Байден.

Соответствующее фото Дональд Трамп-младший разместил на своей странице в Instagram.

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"$40 000 000 000,00!!! В Украине идет дождь, пока американцы страдают, а у нас нехватка детских смесей. Отличная работа, ребята. Минимум 7 долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат большой войне и коррумпированным политикам", — написал сын Дональда Трампа.

Скриншот публикации

Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О лендлизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией. На сайте Конгресса США сказано, что закон "О лендлизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

сказано, что закон "О лендлизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны. После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.

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