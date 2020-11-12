Выборы в США: в Джорджии полностью пересчитают голоса вручную

Штат Джорджия проведет вручную полный пересчет голосов на выборах президента Соединенных Штатов.
Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает CNN.
В штабе кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, который и инициировал пересчет, назвали решение руководства штата "важным первым шагом", чтобы каждый законный голос был защитан.
"Раньше в Джорджии такого не делали. Это важный первый шаг в процессе подсчета, чтобы гарантировать, что выборы были справедливыми и чтобы каждый законный голос был засчитан", – заявил директор по коммуникациям штаба Трампа Тим Мерто.
У Трампа также назвали решение штата о пересчете голосов победой "честности" и "прозрачности".
Юрисконсульт штаба Трампа Стефан Пассантино объяснил, как будет происходить процесс пересчета.
"Помимо голосов в компьютере, также есть бумажные бюллетени с QR-кодом и актуальной англоязычной версией того, за кого голосовал человек. Есть листки бумаги, отражающие каждый голос, как лично, так и заочно. Госсекретарь объявил, что каждый из этих клочков бумаги будет рассмотрен в рамках этого процесса", – рассказал он.
Штаб Трампа ожидает, что пересчет завершится к 20 ноября.
Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн из-за якобы ущемления прав республиканцев при подсчете голосов на выборах.
Напомним, избранный президентом Соединенных Штатов Джо Байден считает позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах и заявил, что переход власти уже начался.
Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.
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