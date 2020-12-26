Взрыв фургона в Нэшвилле: полиция установила возможного причастного

В Соединенных Штатах полиция установила человека, связанного с грузовиком, который взорвался накануне утром в американском Нэшвилле.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает CBS News.
По данным издания, по крайней мере один человек, представляющий интерес в связи с расследованием загадочного взрыва, установлен – он связан с фургоном, который взорвался.
У следователей есть фотография из Google Maps с адресом интересующего человека, на которой виден похожий на взорвавшийся фургон во дворе. По данным Google, снимок был сделан в мае 2019 года.
Специальный агент ФБР Дуг Корнески также заявил в субботу, что никаких признаков возможных дополнительных взрывов нет.
Напомним, в Нэшвилле рождественским утром в 6:30 по местному времени взорвался припаркованный фургон. Перед этим был звонок в полицию, и механический голос предупреждал о взрыве через 15 минут.
Три человека получили некритические повреждения, но существенно пострадали близлежащие здания и припаркованные рядом авто.
На месте взрыва найдены вероятные фрагменты тела – следствие выясняет, был ли это случайный прохожий или причастный к взрыву.
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