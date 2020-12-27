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За информацию о взрыве фургона в Нэшвилле обещают крупное вознаграждение

27 декабря, 02:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Местные компании и телеведущие собрали более 300 тыс. долларов

В Соединенных Штатах местные компании и телеведущие Нэшвилла собрали более 300 тысяч долларов, которые обещают дать предоставившему информацию, что поможет поймать виновных во взрыве автофургона.

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Об этом сообщает BBC.

Сбор средств на вознаграждении начался в пятницу, после того как местная туристическая компания Nashville Convention & Visitors Corp сделала первый взнос в размере 10 тыс. долларов, а затем увеличила его до 35 тысяч.

Ведущий Fox Sports Клэй Трэвис и магазин, расположенный недалеко от взрыва, также предложили в общей сложности около 30 тыс. долларов за информацию.

Последнее пожертвование в размере 250 тыс. долларов поступило от предпринимателя и ведущего реалити-шоу The Profit Маркуса Лемониса.

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"Мы не можем позволить так терроризировать наши улицы", – написал он в Twitter.

В то же время специальный агент ФБР Дуглас Корнески рассказал, что правоохранители получили уже около 500 подсказок и наблюдают за "несколькими людьми" в связи с их возможной связью со взрывом.

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К расследованию также привлечены сотрудники Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Ранее губернатор Теннесси Билл Ли попросил президента Дональда Трампа объявить федеральное чрезвычайное положение для его штата из-за взрыва в Нэшвилле.

Напомним, ранее стало известно, что полиция установила человека, связанного с грузовиком, который взорвался накануне утром в Нэшвилле.

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В Нэшвилле рождественским утром в 6:30 по местному времени взорвался припаркованный фургон. Перед этим был звонок в полицию, и механический голос предупреждал о взрыве через 15 минут.

Три человека получили некритические повреждения, но существенно пострадали близлежащие здания и припаркованные рядом авто. На месте взрыва найдены вероятные фрагменты тела – следствие выясняет, был ли это случайный прохожий или причастный к взрыву

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США взрыв грузовик фургон вознаграждение Нэшвилл
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