Українська
$ 28
33,64
  1. Мировые новости
  2. США

"Заставим Россию платить": Байден угрожает Кремлю новыми санкциями

4 февраля, 23:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Если российские власти немедленно и без предварительных условий не освободят оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам колонии, США введут новые санкции против Кремля.

Реклама

Об этом 4 февраля заявил Джо Байден, оглашая будущие внешнеполитические векторы своей администрации.

Читайте также: Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина

"В отличие от моего предшественника, я дал президенту Путину ясно понять, что дни, когда США будут отступать перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы без промедлений заставим Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа", – сказал Байден в своей первой большой конференции после вступления в должность.

В тренде
Протесты в поддержку Навального закончились. У политика назвали причину

Напомним, что ранее кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал одной из первых задач Байдена выяснение цели декабрьской кибератаки и нанесенного ею ущерба, чтобы заставить РФ заплатить.

Реклама

Кроме того, госсекретарь сказал, что он изучает реакцию на ситуацию с Навальным, а также другие действия российского правительства, с возможностью введения новых санкций.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США санкции санкции против России Джо Байден Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета УкраиныСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять