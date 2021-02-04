"Заставим Россию платить": Байден угрожает Кремлю новыми санкциями

Если российские власти немедленно и без предварительных условий не освободят оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам колонии, США введут новые санкции против Кремля.

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Об этом 4 февраля заявил Джо Байден, оглашая будущие внешнеполитические векторы своей администрации.

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"В отличие от моего предшественника, я дал президенту Путину ясно понять, что дни, когда США будут отступать перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы без промедлений заставим Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа", – сказал Байден в своей первой большой конференции после вступления в должность.

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Напомним, что ранее кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал одной из первых задач Байдена выяснение цели декабрьской кибератаки и нанесенного ею ущерба, чтобы заставить РФ заплатить.

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Кроме того, госсекретарь сказал, что он изучает реакцию на ситуацию с Навальным, а также другие действия российского правительства, с возможностью введения новых санкций.

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