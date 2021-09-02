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Зеленский встретится с главой Apple Тимом Куком и выступит с лекцией в Стэнфордском университете – Никифоров

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 10:56
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Президент Украины посетит Кремниевую долину и пообщается с украинскими предпринимателями
Зеленский пообщается с Тимом Куком. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский пообщается с Тимом Куком. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Калифорнии проведет встречу с главой компании Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в четверг, 2 сентября.

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"Утром у президента Украины встреча с СЕО "Apple" Тимом Куком. После – выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно – встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины", – написал спикер Зеленского.

Он также добавил, что президент ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии.

Президент Украины Владимир Зеленский уже третий день пребывает в США с официальным визитом. Вчера он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом, а сегодня, 2 сентября, прибыл в Калифорнию.

Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

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Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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