Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком і виступить з лекцією в Стенфордському університеті – Никифоров

Президент України відвідає Кремнієву долину і поспілкується з українськими підприємцями

Зеленський поспілкується з Тімом Куком. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський у ході робочого візиту до Каліфорнії проведе зустріч з главою компанії Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці в Facebook у четвер, 2 вересня.

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"Вранці у президента України зустріч з СЕО "Apple" Тімом Куком. Після – виступ в Стенфордському університеті. Спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо – зустріч з українськими підприємцями і фахівцями долини", – написав спікер Зеленського.

Він також додав, що президент ознайомиться з роботою Національної гвардії Каліфорнії.

Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває в США з офіційним візитом. Вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.

Як проходила зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня у Білому домі.

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Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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