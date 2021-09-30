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А Путин в курсе? Лукашенко исключил объединение с Россией

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 17:37
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Белорусский диктатор назвал свою страну форпостом на западном направлении и пригрозил врагам российской армией
Лукашенко своими заявлениями может рассмешить Путина. Коллаж "Сегодня"
Лукашенко своими заявлениями может рассмешить Путина. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко четко заявил, что его страна не войдет в состав России и что это все выдумки Запада. Но при этом похвалился, что в случае военной угрозы российская армия защитит Беларусь Об этом он сказал в интервью CNN, передает пресс-служба белорусского лидера.

Он наивно полагает, что президент РФ Владимира Путин придерживается того же мнения и якобы уважает независимость Беларуси.

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"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. – Ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", – сказал Лукашенко.

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В то же время он назвал Беларусь форпостом западного направления, где создана фактически единая армия.

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"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", – подчеркнул белорусский диктатор.

Последние переговоры Лукашенко и Путина

  • 9 сентября лидеры Беларуси и России провели встречу, основной целью которой были договоренности об углубленной интеграции двух государств. Хотя многие называют это поглощением Беларуси. По итогам переговоров были согласованы 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.
  • Также Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о закупке российского вооружения на миллиард долларов.
  • Но главной новостью стало то, что Лукашенко собрался разместить на границе с Украиной ракетные комплексы С-400. Белорусский диктатор увидел в Украине потенциальную военную угрозу и сразу обратился к президенту РФ за помощью.

Читайте также в нашем материале, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.

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