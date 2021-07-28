Любимую украинцами Анталию пожирает огонь, Турция не справляется: есть ли угроза для туристов

Туристические центры заволокло дымом. Однако эвакуация иностранцев пока не проводится

Курортная Анталия охвачена огнем. Эвакуируют тысячи жителей / Фото Твиттер / Коллаж "Сегодня"

Популярный у украинцев турецкий курорт Анталия сейчас охвачен огнем. Масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат туристической провинции. Местные власти заявляют, что огонь не угрожает отелям на побережье. Однако вечером появились фотографии пляжей Анталии, которые заволокло дымом.

Реклама

Огонь уже уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. От стихии пострадали минимум 53 человека. Об этом сообщает местное издание Bianet.

Причина пожара пока неизвестна, отмечается в публикации. Распространению огня способствует сильный ветер.

Читайте также: Якутск окутал дым от лесных пожаров – аэропорт приостановил полеты (видео)

Турция пытается справиться с огненной стихией своими силами. В Анталию из других провинций были направлены пожарный самолет, 19 вертолетов, 103 пожарных машины и 412 специалистов. Однако, по словам местных властей, этого недостаточно.

Реклама

Автор фото написал в Твиттере: "Я никогда не видел такого пожара"

Эвакуация местных жителей

Жители Манавгата не спешат эвакуироваться. Они активно снимают и выкладывают в соцсети видео, как сначала городские районы охватывают клубы черного дыма, а затем пламя мгновенно поглощает деревья и перебрасывается на ближайшие постройки.

Уже есть информация о первых сгоревших домах на Турецкой Ривьере / Фото Твиттер / ömer kanburoğlu

Реклама

Мэр города Манавгат Шюкрю Сюзен заявил, что огонь добрался до жилых районов и уничтожил множество домов и предприятий. По его словам, пламенем оказался охвачен центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

"Некоторые граждане оказались заблокированными. Спасатели, жандармы и пожарные пытаются сделать все, чтобы спасти людей", – заявил по ТВ Шюкрю Сюзен.

По словам очевидцев, город с четырех сторон охвачен пламенем.

Пляжи в дыму

Мэр Манавгат заверил днем, что пожар бушует вдали от побережья моря, поэтому отдыхающим в туристических зонах Анталии опасаться нечего. Вице-губернатор повторил, что ЧП никак не отразиться на туристической индустрии.

Однако позже в сети начали появляться фотографии пляжей, окутанных черны дымом.

Реклама

Дым от лесных пожаров добрался до туристических зон Анталии / Фото Твиттер / Julia Maslennikova

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь потребовалась эвакуация более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и о погибших животных.

В России продолжается борьба с пожарамина Дальнем Востоке. На реке Лена приостанавливали навигацию, а аэропорт Якутска из-за плохой видимости отменил рейсы.