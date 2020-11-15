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Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войск

15 ноября, 15:05

Ольга Литвин Ольга Литвин

Баку согласился подождать "из гуманистических соображений"

Фото az.sputniknews

Фото az.sputniknews

Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

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Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, сообщает az.sputniknews.

Баку "из гуманистических соображений" согласился предоставить Еревану десятидневную отсрочку, отмечает издание.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", — заявил Гаджиев.

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Кроме Кельбаджарского района, Армения по соглашению с Азербайджаном должна освободить Агдамский до 20 ноября и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район. Гаджиев подчеркнул, что для этих территорий сроки останутся прежними.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности найти справедливое решение для всех сторон в Нагорном Карабахе.

Ранее мы сообщали, что Россия уже перебросила в Нагорный Карабах своих миротворцев с "сирийским опытом", а теперь еще вербует людей на оккупированных территориях Донбасса для формирования "миротворческих" подразделений для отправки на Кавказ.

Российские миротворцы. Источник: twitter.com/elkis_07

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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