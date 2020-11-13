Франция готова помочь найти справедливое решение в Карабахе – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности найти справедливое решение для всех сторон в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает iNews.
"Президент выразил удовлетворение в связи с окончанием боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также заявил о своей готовности найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение", – говорится в заявлении.
К слову, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему не ушел в отставку, чтобы избежать подписания трехстороннего документа с Азербайджаном и Россией об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.
Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которых азербайджанцы лишились после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк