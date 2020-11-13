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Франция готова помочь найти справедливое решение в Карабахе – Макрон

13 ноября, 06:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Макрон отреагировал на окончание боев в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности найти справедливое решение для всех сторон в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает iNews.

"Президент выразил удовлетворение в связи с окончанием боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также заявил о своей готовности найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение", – говорится в заявлении.

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К слову, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему не ушел в отставку, чтобы избежать подписания трехстороннего документа с Азербайджаном и Россией об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которых азербайджанцы лишились после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Франция нагорный карабах ереван
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