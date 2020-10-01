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Азербайджан атаковал журналистов в Нагорном Карабахе: фото

1 октября, 16:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Один из французских репортеров находится в тяжелом состоянии

Один из французских журналистов, которые, по данным военных Армении, попали под обстрелы Азербайджана в Нагорном Карабахе, находится в тяжелом состоянии.

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Об этом вскоре после случившегося 1 октября сообщил "Единый инфоцентр Армении".

Имя потерпевшего не разглашается, однако известно, что его оперируют в медицинском центре города Степанакерта в Нагорном Карабахе. А под обстрелы они попали в городе Мартуни.

Кроме того, инфорцентр так называемой "Народно-Карабахской республики" сообщили об атаке Вооруженных сил Азербайджана на автомобиль с журналистами Agence France-Presse (AFP).

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Фото: facebook.com/ArtsakhInformation
Фото: facebook.com/ArtsakhInformation
Фото: facebook.com/ArtsakhInformation

Насколько известно, от обстрелов также пострадали журналист 24News Севак Вардумян, оператор телеканала "Армения" Арам Григорян и заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский.

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Азербайджанская сторона пока что никак не комментировала свою атаку, однако ранее в этот же день в Баку назвали фейком сегодняшнее заявление Еревана о трех самолетах, двух вертолетах и шести беспилотниках Азербайджана, которые якобы были сбиты сегодня в Карабахе.

Напомним, что в новом витке эскалации Украина заняла позицию Азербайджана, поддержав территориальную целостность страны. Тем временем украинцев просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения журналисты нагорный карабах Le Monde

Источник: Сегодня

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