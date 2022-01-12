Азербайджан и Армения снова воюют, в ход пошла артиллерия: что там происходит

После войны 2020 года азербайджанские и армянские военные снова начали стрелять

Азербайджан и Армения устроили перестрелку на границе. Коллаж "Сегодня"

На границе Азербайджана и Армении снова "горячо" – стороны устроили перестрелку в районе населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области и обвиняют друг друга в провокации. Азербайджанская армия якобы даже применила артиллерию и беспилотники. Есть потери с обеих сторон.

Позиция Азербайджана

В Минобороны Азербайджана утверждают, что первыми якобы начали армяне: в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы 11 января погиб военнослужащий армии Азербайджана.

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"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", – заявили в оборонном ведомстве.

Армения обвиняет Азербайджан

Минобороны Армении отметили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотников.

"Армянская сторона предприняла адекватные действия. Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", – говорится в сообщении.

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На данный момент противоборствующие стороны успокоились и пока там все затихло.

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