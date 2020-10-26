Азербайджан не согласится снова заморозить конфликт в Нагорном Карабахе – Алиев

Президент считает, что Армения хочет мобилизовать свои силы и вооружиться

Азербайджан не согласится на замораживание конфликта в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передает "АПА".

"Этот вопрос должен быть решен. Или военным, или мирным путем. И я предложил, что если хотите, чтобы он был решен мирным путем, то мы прекратим боевые действия. Но нам должны немедленно сказать, что Армения покидает наши земли... Если перемирие продолжится, а вопрос останется замороженным, то нас это не устроит", – сказал лидера страны.

Также он отметил, что Армения, используя перемирие, хочет мобилизовать свои силы и вооружиться. Алиев добавил, что в течение последнего месяца в Армению массово поставляется оружие.

"Есть целый список: когда какой самолет прибыл, для чего, что доставил, как был выгружен, куда отправлен груз. Почему тот, кто хочет перемирия, поставляет оружие в Армению? Ведь Армения встала на колени. Мы уже так ударили ей по голове, что она не может оправиться", – сказал президент.

В тренде Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Реклама

Алиев подчеркнул, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля, и его народ восстановит историческую справедливость.

"Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населенных пунктов. Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях", – резюмировал он.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что "с легкостью" добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

В 8:00 26 октября на территории Нагорного Карабаха было объявлено гуманитарное перемирие. Однако Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в срыве мирных договоренностей.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Реклама