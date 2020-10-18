Азербайджан обвинил Армению в нарушении нового перемирия

В Баку заявили, что бои в регионе продолжаются

Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении уже нарушили новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, который был объявлен с 00:00 часов 18 октября

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Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а "также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз".

В Минобороны Азербайджана заявили, что потерь среди личного состава нет, азербайджанские военные "предприняли адекватные ответные меры".

В Ереване, в свою очередь, обвиняют Баку в обстрелах.

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Как заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, ранним утром азербайджанские военные с использованием артиллерийского огня начали наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занять выгодных позиций. По ее словам, "обе стороны несут потери".

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах в первые часы перемирия.

Первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было объявлено 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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