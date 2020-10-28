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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района

28 октября, 06:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Азербайджанская сторона обвинила Армению в новом обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле Тертерского района, который находится около зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Об этом заявили в пресс-службе министерства.

Заявления Армении касательно обвинений Азербайджана пока не было.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно правилу 39 Регламента суда из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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К слову, президент США Дональд Трамп разочарован, что Армения и Азербайджан нарушили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было достигнуто в США.

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Ранее мы писали о том, что из-за нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Теперь для урегулирования конфликта, который возник в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, Иран готовит мирное предложение.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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