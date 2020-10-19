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Азербайджан заявил об "освобождении" еще 13 сел в Нагорном Карабахе

19 октября, 09:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Минобороны Армении утверждают, что отбили атаку противника

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджанская армия взяла под контроль еще 13 сел в регионе.

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Об этом в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, "освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района".

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что в течение ночи вооруженные силы Армении обстреливали из минометов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. С сегодняшнего утра обстрел ведется по территории Агджабединского района.

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила, что азербайджанские ВС 18 октября предприняли атаку на южном направлении фронта, бросив в бой семь танков, один Т-90 и пять БТР. По ее словам, "наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров".

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Ранее Алиев заявил об "освобождении" 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Атака ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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