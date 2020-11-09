Баку показал видео из Шуши, а в "столице" Карабаха признали потерю важного города

Азербайджанские военные выложили в сети видео из стратегически важного города-крепости Шуша, об "освобождении" которого президент Ильхам Алиев заявил в воскресенье, 8 ноября.

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В небольшом ролике можно увидеть жилую городскую застройку, старинные храмы, крепостные стены и административное здание, на котором поднят флаг Азербайджана и выставлен почетный караул.

Министерство обороны Азербайджана

Пресс-секретарь т.н. президента НКР Ваграм Погосян признал на своей странице в Facebook потерю армянской стороной контроля над Шушой. По его словам, это было естественно, поскольку война – это тяжелые боевые действия, где не гарантирован ни успех, ни неудача. Он констатировал, что сообщения пропаганды о том, что армянские военные еще удерживают город, лишены смысла и ничего не дают.

"Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", – добавил Погосян.

В то же время Telegram-канал Re:public of Artsakh сообщает, что аккаунт Погосяна могли взломать для размещения фейковой информации.

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Этот же ресурс пишет, что видео якобы было снято в спешке: "Если бы город действительно был взят, флаг поставили бы не на непонятном здании, а на символическом главном месте, на городских стенах, что невозможно сделать, так как эта часть находилась (и находится) под непосредственным контролем армянской армии".

Однако Погосян в беседе с изданием Aysor.am подтвердил информацию о потере контроля над Шушой: "Запись сделал я, мою страницу не взломали".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку еще 23 населенных пунктов в шести районах Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана. Таким образом, число "освобожденных" городов и сел достигло 250.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Ереване заявили: в окрестностях Шуши продолжаются бои, азербайджанские военные несут большие потери.

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