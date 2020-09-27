В Беларуси проходит "народная инаугурация": в центр Минска стягивают военных (видео)

В столице уже начались задержания

В Беларуси в 50-й день протестов проходит "народная инаугурация" лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA.

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Инаугурация началась около 14:00 в центре многих городов Беларуси.

Сотни людей приходят к дому профсоюза и стелы "Минск — город-герой" в Минске. В центр города уже стянули военную технику и ограничили движение транспорта. В столице закрыты несколько торговых центров и шесть станций метро. Силовики обыскивают и задерживают протестующих.

Есть также информация о задержаниях в Витебске, Могилеве, Гродно, однако точное количество задержанных пока неизвестно.

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Кроме того, в столице начались перебои в работе интернета. Один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Напомним, в этот же день Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны. Она заявила, что гордится своим народом.

Также 26 сентября в Минске состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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