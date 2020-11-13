Белорусов будут лишать гражданства за участие в протестах

Власти Беларуси хотят лишать гражданства за террористическую или экстремистскую деятельность.
Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Мария Василевич, передает БEЛТА.
По ее словам, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".
"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", – сказала она.
Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об участниках протестов, заявил, что страна сталкивается с террористическими угрозами, поэтому власть должна защитить свой народ.
Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел санкции против нелегитимного главы государства и еще 14 белорусских чиновников. При этом сам лидер отметил, что не парится по этому поводу.
Также мы писали, что суд приговорил почти к месяцу ареста бывшую "Мисс Беларусь" Ольгу Хижинкову, которую признали виновной в участии в двух протестных акциях.
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