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Белорусов будут лишать гражданства за участие в протестах

13 ноября, 14:32

Виталий Семченко Виталий Семченко

Паспорт заберут у экстремистов и террористов. Именно так Лукашенко называет участников митингов

Власти Беларуси хотят лишать гражданства за террористическую или экстремистскую деятельность.

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Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Мария Василевич, передает БEЛТА.

По ее словам, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", – сказала она.

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Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об участниках протестов, заявил, что страна сталкивается с террористическими угрозами, поэтому власть должна защитить свой народ.

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Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел санкции против нелегитимного главы государства и еще 14 белорусских чиновников. При этом сам лидер отметил, что не парится по этому поводу.

Также мы писали, что суд приговорил почти к месяцу ареста бывшую "Мисс Беларусь" Ольгу Хижинкову, которую признали виновной в участии в двух протестных акциях.

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протесты Беларусь гражданство Александр Лукашенко
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