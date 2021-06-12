Українська
$ 27,11
32,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Белорусские активисты протестуют на границе с Украиной, Польшей и Литвой (фото)

12 июня 2021 16:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они требуют от властей вернуть возможность наземного выезда из Беларуси, а от Евросоюза новых санкций против режима Лукашенко

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

В субботу, 12 июня, в трех странах проходят митинги на границе с Беларусью. Протестующие с Польши, Литвы и Украины заблокировали границу.

Реклама

Об этом сообщает Tut.by.

В Литве белорусские беженцы разбили лагерь и устроили протесты. Они хотят полностью заблокировать коммерческое сообщение с Беларусью, оказать давление на режим Лукашенко, привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Реклама

Несмотря на то, что власти попросили всех разойтись из-за того, что акция не согласована с властями, в лагере протеста с палатками, флагами и антилукашенковской агитацией по-прежнему находятся несколько десятков активистов.

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Не пропусти!
Бельгия – Россия: где и когда смотреть матч группы В на Евро-2020 в субботу
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа

Протестующие на границе Польше и Украины требуют чтобы белорусские власти освободили политзаключенных и провели честные выборы. Кроме того, вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны. А от Евросоюза они требуют ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Лукашенко.

Фото: Tut.by
Реклама

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Ранее мы сообщали, что Европейский парламент принял новую резолюцию по Беларуси, которая предполагает введение новых санкций.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию Крыма
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию КрымаДругие страны
Коротко и по делу. В чем
Коротко и по делу. В чем "признался" Протасевич в интервью белорусскому пропагандистуДругие страны
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухиДругие страны
"Лукашенко будет больно": Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в БеларусьВласть
После враждебных заявлений Лукашенко о переговорах в Минске можно забыть – ОПУ
После враждебных заявлений Лукашенко о переговорах в Минске можно забыть – ОПУВласть
"Мы не признаем Лукашенко": в "Слуге народа" пригрозили Беларуси за полеты в КрымВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять