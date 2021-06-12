Білоруські активісти протестують на кордоні з Україною, Польщею та Литвою (фото)

Вони вимагають від влади повернути можливість наземного виїзду з Білорусі, а від Євросоюзу нових санкцій проти режиму Лукашенка

Фото: Tut.by

У суботу, 12 червня, в трьох країнах проходять мітинги на кордоні з Білоруссю. Протестуючі з Польщі, Литви та України заблокували кордон.

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Про це повідомляє Tut.by.

У Литві білоруські біженці розбили табір і влаштували протести. Вони хочуть повністю заблокувати комерційне сполучення з Білоруссю, чинити тиск на режим Лукашенка, привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.

Фото: Tut.by

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Незважаючи на те, що влада попросила всіх розійтися через те, що акція не узгоджена з владою, в таборі протесту з наметами, прапорами і антилукашенківською агітацією досі знаходяться кілька десятків активістів.

Фото: Tut.by

Протестуючі на кордоні Польщі та України вимагають щоб білоруська влада звільнили політв'язнів і провела чесні вибори. Крім того, повернути громадянам можливість наземного виїзду з країни. А від Євросоюзу вони вимагають прискорити введення потужних і масштабних санкцій проти режиму Лукашенка.

Реклама Фото: Tut.by

Фото: Tut.by

Раніше ми повідомляли, що Європейський парламент прийняв нову резолюцію по Білорусі, яка передбачає введення нових санкцій.