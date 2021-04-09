Биологическая Фукусима: медики Бразилии заявили о критической ситуации c COVID-19

Медики Бразилии называют ситуацию с коронавирусом в стране биологической Фукусимой. Тем временем, вслед за пандемией страну накрывает голод.

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По статистике, больше половины населения Бразилии голодают. Лишь в Рио – более 100 тысяч человек потеряли в прошлом году работу. И шансов на то, что ситуация вскоре улучшится, никаких. Вирус не сдает позиций. Напротив, всего за сутки умерли более четырех тысяч, их хоронят непрерывно – и днем, и ночью. Однако президент Бразилии Жаир Болсонару отказывается вводить локдаун.

"Мы не собираемся внедрять политику, при которой будем сидеть дома и все закроем. Вирус не исчезнет, он останется, это неизбежно. Я могу ввести национальный локдаун, но не буду делать этого", – заявил президент.

В результате, отгородиться от Бразилии уже решили ее соседи: девять из десяти стран, которые граничат с этим государством, закрыли воздушное и сухопутное сообщение, чтобы к ним не заносило бразильский, более агрессивный штамм. А Венесуэла – даже пожаловалась на невыносимое поведение соседки в ООН.

Ранее сообщалось, что в Бразилии разработали собственную вакцину против COVID-19.

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