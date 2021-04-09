Біологічна Фукусіма: медики Бразилії заявили про критичну ситуацію з COVID-19

Медики Бразилії називають ситуацію з коронавірусом в країні біологічною Фукусімою. Тим часом, слідом за пандемією країну накриває голод.

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За статистикою, більше половини населення Бразилії голодують. Лише в Ріо – понад 100 тисяч людей втратили в минулому році роботу. І шансів на те, що ситуація незабаром покращиться, ніяких. Вірус не здає позицій. Навпаки, всього за добу померли понад чотири тисячі, їх ховають безперервно – і вдень, і вночі. Однак президент Бразилії Жаір Болсонару відмовляється вводити локдаун.

"Ми не збираємося впроваджувати політику, при якій будемо сидіти вдома і все закриємо. Вірус не зникне, він залишиться, це неминуче. Я можу ввести національний локдаун, але не буду робити цього ", – заявив президент.

В результаті, відгородитися від Бразилії вже вирішили її сусіди: дев'ять з десяти країн, які межують з цією державою, закрили повітряний і сухопутне сполучення, щоб до них не заносило бразильський, більш агресивний штам. А Венесуела – навіть поскаржилася на нестерпну поведінку сусідки в ООН.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії розробили власну вакцину проти COVID-19.

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