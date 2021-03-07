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Бумажные вагины и укушенный полицейский: в Цюрихе разогнали женскую демонстрацию (фото)

7 марта, 04:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Феминистки вышли на улицы накануне Международного женского дня

В швейцарском Цюрихе в субботу, 6 марта, женщины вышли на демонстрацию в честь Международного женского дня, но полиция разогнала несанкционированное мероприятие, применив слезоточивый газ.

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Об этом сообщает местное издание Blick.

Субботняя демонстрация в Цюрихе проходила под девизом "Феминистки вместе" и лозунгом "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".

Женщины несли в руках разные плакаты, а также сделанные из бумаги украшенные цветами вагины.

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По данным полиции, в нескольких местах Цюриха, где массовые собрания запрещены из-за коронавируса, женщины собирались в колонны по несколько сотен человек.

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Время от времени происходили столкновения между полицией и демонстрантами. Так, на одной из улиц полиция применила против демонстранток слезоточивый газ. В ходе стычки участница митинга укусила одного из правоохранителей.

В ходе субботних демонстраций в Цюрихе были арестованы две женщины.

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Ранее в Twitter городская полиция напоминала, что массовые мероприятия запрещены из-за распространения коронавируса и призывала соблюдать действующие правила.

Напомним, в Испании уже несколько недель продолжаются протесты из-за приговора рэперу Пабло Аселю, которого признали виновным в прославлении терроризма – каждый митинг традиционно заканчивается беспорядками с поджогами и погромами.

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Швейцария женщина полиция демонстрация цюрих
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