Паперові вагіни і укушений поліцейський: у Цюріху розігнали жіночу демонстрацію (фото)

У швейцарському Цюріху в суботу, 6 березня, жінки вийшли на демонстрацію на честь Міжнародного жіночого дня, але поліція розігнала несанкціонований захід, застосувавши сльозогінний газ.

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Про це повідомляє місцеве видання Blick.

Суботня демонстрація в Цюріху проходила під девізом "Феміністки разом" і гаслом "Порушимо ритм гнітючих буднів і створимо простір для нашої критики".

Жінки несли в руках різні плакати, а також зроблені з паперу заквітчані вагіни.

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За даними поліції, у кількох місцях Цюріха, де масові зібрання заборонені через коронавірус, жінки збиралися в колони по кілька сотень осіб.

Час від часу відбувалися сутички між поліцією і демонстрантами. Так, на одній з вулиць поліція застосувала проти демонстранток сльозогінний газ. Під час сутички учасниця мітингу вкусила одного з правоохоронців.

Під час суботніх демонстрацій у Цюріху були заарештовані дві жінки.

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Раніше в Twitter міська поліція нагадувала, що масові заходи заборонені через поширення коронавірусу та закликала дотримуватися чинних правил.

Нагадаємо, в Іспанії вже кілька тижнів тривають протести через вирок реперу Пабло Аселю, якого визнали винним у прославлянні тероризму – кожен мітинг традиційно закінчується заворушеннями з підпалами і погромами.

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