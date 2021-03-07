Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Паперові вагіни і укушений поліцейський: у Цюріху розігнали жіночу демонстрацію (фото)

7 березня, 04:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Феміністки вийшли на вулиці напередодні Міжнародного жіночого дня

У швейцарському Цюріху в суботу, 6 березня, жінки вийшли на демонстрацію на честь Міжнародного жіночого дня, але поліція розігнала несанкціонований захід, застосувавши сльозогінний газ.

Реклама

Про це повідомляє місцеве видання Blick.

Суботня демонстрація в Цюріху проходила під девізом "Феміністки разом" і гаслом "Порушимо ритм гнітючих буднів і створимо простір для нашої критики".

Жінки несли в руках різні плакати, а також зроблені з паперу заквітчані вагіни.

Реклама

За даними поліції, у кількох місцях Цюріха, де масові зібрання заборонені через коронавірус, жінки збиралися в колони по кілька сотень осіб.

В тренді
"Міни" лягають дедалі ближче: ще одна людина з оточення Путіна захворіла на COVID-19

Час від часу відбувалися сутички між поліцією і демонстрантами. Так, на одній з вулиць поліція застосувала проти демонстранток сльозогінний газ. Під час сутички учасниця мітингу вкусила одного з правоохоронців.

Під час суботніх демонстрацій у Цюріху були заарештовані дві жінки.

Реклама

Раніше в Twitter міська поліція нагадувала, що масові заходи заборонені через поширення коронавірусу та закликала дотримуватися чинних правил.

Нагадаємо, в Іспанії вже кілька тижнів тривають протести через вирок реперу Пабло Аселю, якого визнали винним у прославлянні тероризму – кожен мітинг традиційно закінчується заворушеннями з підпалами і погромами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Швейцарія жінки поліція демонстрація Цюріх
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти