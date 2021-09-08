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Целые штаты без света и первые жертвы: в Мексике произошло мощное землетрясение (видео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
8 сентября, 13:33
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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 17,7 км к северо-востоку Акапулько
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,0. Коллаж: "Сегодня"
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,0. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Вчера, 7 сентября, на юго-западе Мексики недалеко от пляжного курорта Акапулько произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В результате погиб минимум один человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 17,7 км к северо-востоку Акапулько. Стихийное бедствие повалило деревья и столбы на дороги – это привело к отключению электроэнергии в нескольких штатах.

Подземные толчки почувствовали даже жители Мехико, расположенном в 300 км от эпицентра землетрясения.

Подземные толчки распространились на 300 км от эпицентра землетрясения
Подземные толчки распространились на 300 км от эпицентра землетрясения

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Люди в панике выбегали из домов, которые начали раскачиваться. Начал мигать свет, а затем и вовсе погас, на тротуары сыпались обломки плитки и кирпича.

Пока известно об одном погибшем, человека придавило падающим столбом.

"Мы были в театре и нас всех вывели, мы услышали сирену, все начало дрожать и мы выбежали на улицу",– говорят очевидцы землетрясения.

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Было ужасно, мы просто не могли думать о другом, только бы быстрее выйти. Мы слышали шум, будто что-то сломалось и казалось сейчас все рухнет. Это действительно напомнило мне землетрясение 2017 года",– говорят очевидцы землетрясения.

Землетрясение в 2017 году

Это не первое землетрясение в Мексике. В южном мексиканском штате Оахака, в 2017 году, произошло мощное землетрясение силой 7,2 балла. В результате сильного землетрясения в стране погибли 320 человек.

Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья обеих Америк.

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