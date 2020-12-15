Число заражений COVID-19 за неделю достигло рекорда – ВОЗ

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в ноябре

За прошедшую неделю число заболевших коронавирусом в мире превысило более чем 4,3 млн. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Как сообщила ВОЗ, количество смертей от COVID-19 увеличилось более чем на 70 тысяч.

В период с 7 по 13 декабря в мире зарегистрировали 4 329 927 новых случаев заражения и 70 476 836 летальных исходов.

Предыдущий антирекорд заболеваемости за неделю был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября – 4 060 891 заболевший.

Наибольшее количество случаев фиксируют в Америке и Европе. В то же время в Северной и Южной Америке отмечается рост числа заболеваний коронавирусом, а в Европе наблюдается стабилизация ситуации.

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Отметим, наибольшее количество случаев COVID-19 за все время пандемии в таких странах:

США – 16 636 487;

Индия – 9 906 165;

Бразилия – 6 927 145;

Россия – 2 682 866;

Франция – 2 445 336.

Ранее в ВОЗ сообщили, что около 150 компаний разрабатывают вакцину от COVID-19.

Также сообщалось, что в рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса ВОЗ может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

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