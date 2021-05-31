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Что ожидает Софью Сапегу. МИД Беларуси назвал два варианта

31 мая, 02:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Беларуси утверждают, что судьбу девушки Романа Протасевича будут решать следствие и суд, но спрогнозировали, чем все это закончится

Александр Лукашенко и Софья Сапега. Коллаж "Сегодня"

Александр Лукашенко и Софья Сапега. Коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Беларуси видят несколько вариантов разрешения ситуации с задержанием в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги, девушки задержанного журналиста Романа Протасевича, но "решение должен принять суд".

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Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью российскому "Коммерсанту".

"Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым... Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей", – в частности отметил Макей.

По его словам, надо дождаться итогов расследования и решения судов. В то же время он привел как два возможных варианта разрешения ситуации с девушкой – помилование и передача России с последующим отбыванием наказания.

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"Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", – заявил Макей.

Напомним, Софья Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того как власти Беларуси с помощью истребителя заставили сесть самолет, на котором они летели в Вильнюс из Афин. 25 мая ее арестовали на 2 месяца.

Ранее стало известно, что на встрече президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи обсуждался вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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