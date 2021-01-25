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COVID-19 может стать системным заболеванием – ВОЗ

25 января, 22:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Коронавирус, скорее всего, полностью победить не удастся

Есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

"Всегда есть риск, что заболевание станет эндемическим, системным. Пока человечеству удалось победить только оспу, а, к примеру, полиомиелит и корь до сих пор не побеждены", – заявил он.

В подтверждение Райан привел две характеристики, которые указывают на то, что ликвидировать COVID-19 крайне сложно:

  • распространение коронавируса почти во всех странах мира;
  • неоптимальный доступ к вакцине.

"В нынешнем году мы постараемся значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни, но вирус будет передаваться еще достаточно долго, если мы не сможем обеспечить всеобъемлющую вакцинацию", - сказал Райян.

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По его словам, главное задание для мирового сообщества на сегодняшний день – снизить потенциал распространения коронавируса.

Отметим, эндемические болезни – те, которые присутствуют постоянно, и после очередного прекращения возобновляются сами, без заноса извне.

Напомним, по информации ВОЗ, коронавирус даже при транспортировке и длительном хранении может храниться на упаковке замороженных продуктов и передаваться после этого человеку.

На прошлой неделе ВОЗ призывала усилить карантинные ограничения во всем мире, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется быстрыми темпами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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