Українська
$ 28,15
34,16
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В ВОЗ призвали усилить карантинные ограничения во всем мире

20 января, 04:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Многие страны сталкиваются с нехваткой дополнительного кислорода

Пандемия коронавируса во всем мире распространяется быстрыми темпами, поэтому правительства стран должны усиливать карантинные ограничения.

Реклама

Об этом заявила директор Панамериканской организации здравоохранения и директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Ф. Этьен, пишет CNBC.

"Наш регион и наш мир не в состоянии контролировать коронавирус. В очень многих местах государственная политика несовместима с серьезностью ситуации", – сказала эксперт.

В заявлении говорится, что многие страны сталкиваются с ограниченными возможностями больниц и нехваткой дополнительного кислорода.

В тренде
"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

Согласно последним данным, в мире зафиксировали более 96,1 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли более 2 млн человек, а выздоровели – 52,9 млн.

Реклама

Также мы писали, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.

Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ коронавирус пандемия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицо
В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицоДругие страны
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинке
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинкеДругие страны
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в ИндонезииДругие страны
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять