В ВОЗ призвали усилить карантинные ограничения во всем мире

Пандемия коронавируса во всем мире распространяется быстрыми темпами, поэтому правительства стран должны усиливать карантинные ограничения.

Реклама

Об этом заявила директор Панамериканской организации здравоохранения и директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Ф. Этьен, пишет CNBC.

"Наш регион и наш мир не в состоянии контролировать коронавирус. В очень многих местах государственная политика несовместима с серьезностью ситуации", – сказала эксперт.

В заявлении говорится, что многие страны сталкиваются с ограниченными возможностями больниц и нехваткой дополнительного кислорода.

Согласно последним данным, в мире зафиксировали более 96,1 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли более 2 млн человек, а выздоровели – 52,9 млн.

Реклама

Также мы писали, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.

Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама