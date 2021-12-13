COVID-штамм "Омикрон" начал убивать – зафиксирована первая смерть

Борис Джонсон предупредил британцев о быстром распространении нового штамма

В Великобритании забили тревогу. Коллаж "Сегодня"

В Великобритании от нового опасного штамма коронавируса "Омикрон" скончался человек – это первая смерть от нового вариант COVID-19.

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон во время посещения клиники вакцинации в Лондоне, передает BBС.

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"К сожалению, да, "Омикрон" вызывает госпитализацию, и по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер от "Омикрона", – сказал он.

Джонсон призвал британцев не рассчитывать, что "Омикрон" более легкая форма коронавируса.

"Мы должны просто признать скорость, с которой он распространяется среди населения. Риск очевиден, сейчас мы можем наблюдать резкий рост Omicron в Лондоне и некоторых других частях страны. Здесь, в столице, это, вероятно, составляет около 40% случаев. К завтрашнему дню это будет большинство случаев, и оно будет постоянно расти", – подчеркнул британский премьер.

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"Омикрон" – новая COVID-угроза для человечества