Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

COVID-штам "Омікрон" почав вбивати – зафіксовано першу смерть

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
13 грудня, 14:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Борис Джонсон попередив британців про швидке поширення нового штаму
У Великій Британії забили на сполох. Колаж "Сьогодні"
У Великій Британії забили на сполох. Колаж "Сьогодні"

У Великій Британії від нового небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон" померла людина – це перша смерть від нового варіанта COVID-19.

Про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час відвідання клініки вакцинації у Лондоні, пише BBС.

Реклама

"На жаль, так, "Омікрон" викликає госпіталізацію, і принаймні один пацієнт, як було підтверджено, помер від "Омікрону", – сказав він.

Джонсон закликав британців не розраховувати на те, що "Омікрон" легша форма коронавірусу.

"Ми маємо просто визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. Ризик очевидний, зараз ми можемо спостерігати різке зростання Omicron у Лондоні та деяких інших частинах країни. Тут, у столиці, це, ймовірно, становить близько 40% випадків. До завтрашнього дня це буде більшість випадків, і вона постійно зростатиме", – наголосив британський прем'єр.

Реклама

"Омікрон" – нова COVID-загроза для людства

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти