COVID-штам "Омікрон" почав вбивати – зафіксовано першу смерть

У Великій Британії від нового небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон" померла людина – це перша смерть від нового варіанта COVID-19.
Про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час відвідання клініки вакцинації у Лондоні, пише BBС.
"На жаль, так, "Омікрон" викликає госпіталізацію, і принаймні один пацієнт, як було підтверджено, помер від "Омікрону", – сказав він.
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Джонсон закликав британців не розраховувати на те, що "Омікрон" легша форма коронавірусу.
"Ми маємо просто визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. Ризик очевидний, зараз ми можемо спостерігати різке зростання Omicron у Лондоні та деяких інших частинах країни. Тут, у столиці, це, ймовірно, становить близько 40% випадків. До завтрашнього дня це буде більшість випадків, і вона постійно зростатиме", – наголосив британський прем'єр.
"Омікрон" – нова COVID-загроза для людства
- Напередодні було оприлюднено дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон". З 43 відомих випадків заражень штамом коронавірусу "Омікрон" у США більшість виявлено у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно були важкими.
- Вчені вже знайшли захист від "Омікрону", але в Україні він поки що недоступний. Перші дослідження показали, що вакцинація двома дозами не захистить від нового небезпечного штаму.
- Читайте також у нашому матеріалі, наскільки "Омікрон" небезпечніший за "Дельту" і чи вражає він щеплених.