COVID-штам "Омікрон" почав вбивати – зафіксовано першу смерть

Борис Джонсон попередив британців про швидке поширення нового штаму

У Великій Британії забили на сполох. Колаж "Сьогодні"

У Великій Британії від нового небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон" померла людина – це перша смерть від нового варіанта COVID-19.

Про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час відвідання клініки вакцинації у Лондоні, пише BBС.

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"На жаль, так, "Омікрон" викликає госпіталізацію, і принаймні один пацієнт, як було підтверджено, помер від "Омікрону", – сказав він.

Джонсон закликав британців не розраховувати на те, що "Омікрон" легша форма коронавірусу.

"Ми маємо просто визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. Ризик очевидний, зараз ми можемо спостерігати різке зростання Omicron у Лондоні та деяких інших частинах країни. Тут, у столиці, це, ймовірно, становить близько 40% випадків. До завтрашнього дня це буде більшість випадків, і вона постійно зростатиме", – наголосив британський прем'єр.

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