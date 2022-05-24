Действия Путина возмутили даже его поклонника Дутерте: резкое заявление политика

Президент Филиппин называл президента России кумиром и другом

Президент Филиппин не согласен с тем, что президент РФ назвал свое вторжение в Украину "специальной военной операцией". / Фото: Коллаж: Сегодня

Уходящий в отставку президент Филиппин Родриго Дутерте резко раскритиковал российского президента Владимира Путина за убийства ни в чем не повинных граждан в Украине.

Об этом пишет The Independent.

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"Я действительно убиваю"

По словам Дутерте, он не осуждает Путина, но не согласен с тем, что президент РФ назвал свое вторжение "специальной военной операцией". Президент Филиппин заявил, что это полномасштабная война, которую РФ развязала против "суверенного государства".

"Многие говорят, что мы с Путиным – убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что действительно убиваю, однако убиваю преступников. Я не убиваю детей и стариков", – заявил он.

Как отмечается, Дутерте, который открыто называл Путина "кумиром и другом", впервые озвучил свой упрек в связи с вторжением России в Украину в эфире во вторник, 24 мая, где обвинил трехмесячную войну в скачке мировых цен на нефть.

С началом президентства Дутерте в стране начались массовые убийства наркодилеров. Например, в августе 2016 года в мировых СМИ появилась информация о том, что 900 наркодилеров были убиты на Филиппинах – убийства происходили во время облав и спецопераций, которые устраивали полиция и гражданские активисты (народная дружина). В сентябре 2016 года стало известно, что на Филиппинах уже убито 2400 наркоторговцев.

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В октябре 2021 года Родриго Дутерте объявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента в 2022 году и уйдет из политической жизни.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что Владимир Путин не появляется на публике, потому что боится за свою жизнь. Когда позиции российского лидера пошатнутся из-за военных неудач в Украине, на него могут устроить покушение с терактом.

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