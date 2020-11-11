Для больных COVID-19 снижение уровня кислорода на 1-2% смертельно опасно – исследование

Пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

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Об этом сообщает Daily Mail.

В результате исследований выяснилось, что даже небольшие падения уровня кислорода в крови на несколько процентов ниже 96% могут увеличить риск смерти от коронавируса.

По словам ученых, уровень кислорода в крови должен составлять 94-98%.

Для того чтобы контролировать свое состояние здоровья, эксперты рекомендуют держать дома оксиметр.

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Также мы писали о том, что чаще других заражаются коронавирусной инфекцией COVID-19 работники продовольственных магазинов, особенно те, кто постоянно контактирует с клиентами.

К слову, в украинском Минздраве рассказали, что пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

Ранее сообщалось, что у некоторых пациентов, инфицированных коронавирусом, может появляться раздражение на пальцах ног и рук. Этот симптом болезни назвали "ковидными" пальцами.

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