"Крупнейшая цифровая миграция в истории": Дуров назвал президентов в Telegram

Приток новых пользователей в Telegram усиливается с каждым днем – 25 миллионов юзеров за три дня оказалось не пределом. В их число вошли и мировые лидеры.
Об этом в своем официальном канале сообщил 14 января создатель мессенджера, россиянин Павел Дуров.
"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – считает он.
По словам Дурова, на сегодняшний день в Telegram действуют официальные каналы десяти мировых лидеров стран и правительств, назвав это большой честью. В частности это:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Бразилии Жаир Болсонару;
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
- президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- президент Тайваня Цай Инвэнь;
- премьер-министр Сингапура Ли Сянлун;
- премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Дуров напомнил, что страницы политических лидеров должны быть проверены – в названии таких учетных записей показывается синяя галочка.
Кроме того, основатель Telegram заверил, что его мессенджер не использует непрозрачные, манипулятивные алгоритмы, "которые стали синонимами технологических платформ 2010-х годов". Таким образом, восстанавливается прозрачность и целостность общедоступного общения "один ко многим", которым используют лидеры мнений.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в Telegram 13 сентября 2019 года.
Одной из причин притока пользователей в Telegram является новая политика их конкурентов из WhatsApp, которые решили с 8 февраля на постоянной основе передавать данные своих пользователей в Facebook.
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