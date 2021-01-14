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"Крупнейшая цифровая миграция в истории": Дуров назвал президентов в Telegram

14 января, 13:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Создатель мессенджера объяснил, как отличить фейковый аккаунт от настоящего

Приток новых пользователей в Telegram усиливается с каждым днем – 25 миллионов юзеров за три дня оказалось не пределом. В их число вошли и мировые лидеры.

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Об этом в своем официальном канале сообщил 14 января создатель мессенджера, россиянин Павел Дуров.

"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – считает он.

По словам Дурова, на сегодняшний день в Telegram действуют официальные каналы десяти мировых лидеров стран и правительств, назвав это большой честью. В частности это:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • президент Бразилии Жаир Болсонару;
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
  • президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • президент Тайваня Цай Инвэнь;
  • премьер-министр Сингапура Ли Сянлун;
  • премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Дуров напомнил, что страницы политических лидеров должны быть проверены – в названии таких учетных записей показывается синяя галочка.

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Кроме того, основатель Telegram заверил, что его мессенджер не использует непрозрачные, манипулятивные алгоритмы, "которые стали синонимами технологических платформ 2010-х годов". Таким образом, восстанавливается прозрачность и целостность общедоступного общения "один ко многим", которым используют лидеры мнений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в Telegram 13 сентября 2019 года.

Одной из причин притока пользователей в Telegram является новая политика их конкурентов из WhatsApp, которые решили с 8 февраля на постоянной основе передавать данные своих пользователей в Facebook.

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Павел Дуров соцсети Владимир Зеленский Telegram Реджеп Эрдоган Жаир Болсонару
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