Экзотическое государство хочет запретить Facebook: в сети много травли и клеветы

На Соломоновых Островах решили, что соцсеть подрывает усилия по объединению страны

Правительство Соломоновых Островов, небольшого государства, занимающего тысячу островов в юго-западной части Тихого океана, намерено временно запретить соцсеть Facebook, чтобы бороться с травлей и клеветой в интернете.

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Об этом сообщает австралийское издание ABC.

Чиновники по связям с общественностью встретятся с провайдерами интернета и телекоммуникаций на Соломоновых Островах, чтобы обсудить, как они будут блокировать крупнейшую в мире соцсеть.

Премьер-министр Манассе Согаваре заявил парламенту, что запрет необходим для сохранения национального единства.

"В Facebook широко распространена кибертравля, пользователи под вымышленными именами клевещут на других людей, в считанные минуты разрушая репутацию людей, которая создавалась годами", – сказал он. По его словам, нужно развивать национальное единство и счастливое сосуществование сограждан, а Facebook подрывает усилия по объединению страны.

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Согаваре добавил, что запланированный запрет в основном коснется молодых людей, но подчеркнул, что он направлен на защиту их от "гнусной оскорбительной лексики", а не на попытку заставить их замолчать.

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Намерение правительства экзотического государства вызвало бурную реакцию оппонентов, а лидер оппозиции Мэтью Уэйл назвал запрет "жалким" и несправедливым.

"Семьдесят процентов нашего населения моложе 30 лет… и это группа, которая хорошо заметна в соцсетях, особенно в Facebook, – сказал он ABC. – Это действительно жалко. Причины запрета недостаточно веские".

Как уточняет издание, это не первый случай, когда правительства стран Тихоокеанского региона грозятся заблокировать сайт соцсети – лидеры Папуа-Новой Гвинеи, Фиджи и Самоа придерживаются такого же подхода.

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Напомним, Госдума РФ готовит санкции против Youtube и Facebook, потому что государственные СМИ Russia Today и РИА Новости жалуются на "дискриминацию".

Также сообщалось, что Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram.

А тем временем напомним, что соцсеть подала на двоих украинцев в суд:

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