Эрдоган настаивает, что Турция тоже имеет права голоса по Карабаху

Анкара заинтересована в разрешении противоречий в регионе не меньше Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху, как и Москва.

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Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Глава турецкого государства привлек внимание к высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева по участию Анкары в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что Турция заинтересована в разрешении противоречий и мире в регионе не меньше России.

"Азербайджан заявляет, что если Ереван выступает за участие России в мирном процессе, то Баку предлагает вовлечь Турцию. То есть за столом переговоров должны быть как Москва, так и Анкара", – отметил Эрдоган.

Он заметил, что Россия не имеет каких-либо претензий по участию Турции в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и лично до него не доходили какие-либо негативные отзывы официальных лиц России по данному вопросу.

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Напомним, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара готова поддержать Баку в вооруженном конфликте, отправив в Нагорный Карабах своих военных.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах как приемлемом для Еревана и Баку.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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