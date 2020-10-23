Эрдоган настаивает, что Турция тоже имеет права голоса по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху, как и Москва.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
Глава турецкого государства привлек внимание к высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева по участию Анкары в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что Турция заинтересована в разрешении противоречий и мире в регионе не меньше России.
"Азербайджан заявляет, что если Ереван выступает за участие России в мирном процессе, то Баку предлагает вовлечь Турцию. То есть за столом переговоров должны быть как Москва, так и Анкара", – отметил Эрдоган.
Он заметил, что Россия не имеет каких-либо претензий по участию Турции в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и лично до него не доходили какие-либо негативные отзывы официальных лиц России по данному вопросу.
Напомним, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара готова поддержать Баку в вооруженном конфликте, отправив в Нагорный Карабах своих военных.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах как приемлемом для Еревана и Баку.
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