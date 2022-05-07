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"Это пощечина". Посол разнес власти Берлина за запрет украинской символики на 8-9 мая

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 10:35
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Это является катастрофическим политическим решением
Андрей Мельник прокомментировал запрет на украинскую символику в Германии. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Мельник прокомментировал запрет на украинскую символику в Германии. Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решением властей Берлина запретить украинскую символику на акциях 8-9 мая. По его словам, это является катастрофическим политическим решением. Мельник призвал местные власти отменить данное решение.

Об этом говорится в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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Подробности

Ранее сообщалось, что в Берлине приняли запрет публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая. Этот же запрет действует и в отношении российской символики.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал такое решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев". По его словам, это свидетельствует не только об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением.

"На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, является просто возмутительным", – цитируют слова дипломата.

В результате Мельник призвал местные власти немедленно отменить "это сомнительное решение".

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Мельник заставил извиняться президента ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз резко отзывался о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере. После очередной порции критики из уст украинского посла, главе германского государства пришлось дать публичное объяснение и признать политические ошибки.

"Мы держались за мосты, в которые Россия не верила и в отношении которых нас предостерегали наши партнеры", – сказал Штайнмайер 4 апреля.

Штайнмайер, как и немецкая политика в целом, часто выступал на стороне России. Именно поэтому его критикует Андрей Мельник.

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"Такт – это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине, – заявил представитель Киева в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag. – Отношения с Россией для него – нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли".

Практически все немецкие СМИ распространили высказывание украинского дипломата, который свободно говорит по-немецки и хорошо разбирается в германской политике.

Берлинский запрет

В Берлине запретили использовать российскую и украинскую символику на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.Об этом пишет "Европейская правда".

В комментарии "ЕвроПравде" Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации "Ukraine Future", рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.

Планировалось, что почтить память погибших в Берлине соберутся около 20 тысяч украинцев, проведение демонстрации не планировалось.

Но вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

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