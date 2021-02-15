Фото дня. Космический зонд ОАЭ передал первые изображения Марса

Космический зонд "Аль-Амаль" ("Надежда") первой миссии Объединенных Арабских Эмиратов на Марс, который менее недели назад успешно достиг Красной планеты, передал на Землю первое снятое им изображение.

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Об этом сообщается в Twitter миссии.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса", – говорится в заявлении космической миссии ОАЭ.

Там также отметили, что надеются, что их миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству.

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Напомним, 9 февраля первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс достигла Красной планеты и успешно вышла на ее орбиту после семимесячного путешествия.

Мы также сообщали, что 10 февраля беспилотный космический аппарат Китая Tianwen-1 вышел на орбиту Марса и приступил к корректировке траектории движения.

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