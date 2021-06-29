Генсек ООН назначил президента Эстонии всемирной защитницей женщин и детей

Во время встречи генсек и президент обсуждали коронакризис, вакцинацию и приоритеты Эстонии как главы Совета безопасности

Коллаж "Сегодня"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в США с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. После этого они объявили, что Кальюлайд следующие два года будет защитником прав женщин и детей.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", – говорится в сообщении.

Также они обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, способы негативное влияние коронакризиса в различных регионах мира и возможность повысить темпы вакцинации.