Глава МИД Британии обвинила РФ во лжи из-за Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Российскую Федерацию в ложных заявлениях относительно ее планов по Украине.
Об этом она написала в Twitter накануне своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости "повысить цену" для России, если они предпримут дальнейшие действия", — говорится в сообщении.
Далее по теме
Британский дипломат в своей публикации разместила пост The Washington Post от 5 февраля, в котором официальные лица Вашингтона рассказывают о завершении подготовки России к крупномасштабному вторжению в Украину.
Речь идет о подготовке инсценировки возобновления активных боевых действий на Донбассе, ответственность за которые РФ хочет возложить на Вооруженные силы Украины. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент России Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины, а РФ перестанет существовать как государство.
- Кроме того, СМИ опубликовали новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.