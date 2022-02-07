Очільник МЗС Британії звинуватила РФ у брехні через Україну

Підривна діяльність Росії щодо України є доведеним фактом, сказала дипломатка з Британії

Ліз Трасс (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс звинуватила Російську Федерацію у неправдивих заявах щодо її планів стосовно України.

Про це вона написала у Twitter напередодні своєї зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є хибними. Ми й наші союзники єдині в підтримці України та в нашій рішучості "підвищити ціну" для Росії, якщо вони вдадуться до подальших дій", – йдеться у повідомленні.

Дипломатка з Британії у своїй публікації розмістила пост The Washington Post від 5 лютого, де офіційні особи Вашингтона розповідають про завершення підготовки Росії до великомасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться про підготовку інсценування поновлення активних бойових дій на Донбасі, відповідальність за які РФ хоче покласти на Збройні сили України. Так, повномасштабне вторгнення може спричинити загибель від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

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Загроза вторгнення РФ в Україну