Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Google X собрали лазерный канал связи и уже передали по воздуху 700 терабайт данных

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 сентября, 14:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лазерный канал длинной в 4,8 км связал Киншасу с Браззавилем – ­столицей республики Конго
Google соединила две африканские страны лазерным интернетом – 20 Гбит/С. Коллаж: "Сегодня"
Google соединила две африканские страны лазерным интернетом – 20 Гбит/С. Коллаж: "Сегодня" / Фото: X.company

Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки. Уже за 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 терабайтов данных, надежность связи составила 99,9%.

Об этом лаборатория Х сообщила в своем блоге.

Реклама

Лазерный канал длинной в 4,8 км связал Киншасу с Браззавилем – ­столицей республики Конго. Города стоят на берегах реки Конго, которая славится своей глубиной (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях невозможно было проложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara.

Taara использует лучи света для обеспечения высокоскоростной связи
Taara использует лучи света для обеспечения высокоскоростной связи / Фото: X.company

Уже за 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 ТБ данных – это эквивалент просмотра матча Чемпионата мира по футболу FIFA в HD 270 000 раз, надежность связи составила 99,9%.

Google инвестирует миллиард евро в зеленую энергетику и цифровую инфраструктуру

Реклама

Ранее мы сообщали, что корпорация Google инвестирует 1 млрд евро в чистую энергетику и цифровую инфраструктуру Германии до 2030 года. 31 августа представители поисковика заключили договор на 92 мегаватта с крупной европейской коммунальной компанией ENGIE, которая создаст портфель экологически чистой энергии от имени корпорации.

Google планирует, что к 2022 году немецкие предприятия будут работать на 80% безуглеродной электроэнергии. К 2030 году этот показатель должен достичь 100%. С помощью ENGIE Google будет закупать электроэнергию у 23 проектов в области возобновляемых источников энергии.

Кроме того, компания объявила о планах по расширению своей облачной инфраструктуры в Германии:

  • запуске нового облачного региона в Берлине-Бранденбурге;
  • расширении существующего облачного региона во Франкфурте (с целью расширения доступа к своим веб-хостингам и услугам по разработке).
Реклама

По данным Google Cloud, выручка во втором квартале 2021 года составила 4,63 миллиарда долларов, что на 54 процента больше, чем во втором квартале 2020 года в 3 миллиарда долларов.

Напомним, что Google поможет установить домашние солнечные электростанции в трех странах ЕС.

Также напомним, что другие страны ЕС тоже намерены активно внедрять солнечную энергетику в бытовую жизнь граждан. Например, жителей Берлина обяжут устанавливать солнечные электростанции на крышах домов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять