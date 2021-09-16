Google X зібрали лазерний канал зв'язку і вже передали по повітрю 700 терабайт даних

Лазерний канал довжиною в 4,8 км пов'язав Кіншаси з Браззавілем – столицею республіки Конго

Google поєднала дві африканські країни лазерним інтернетом - 20 Гбіт/С. Колаж: "Сьогодні" / Фото: X.company

Google X забезпечила інтернетом столицю Демократичної Республіки Конго за допомогою бездротової лазерної установки. Вже за 20 днів роботи повітряний канал зв'язку передав понад 700 терабайт даних, надійність зв'язку склала 99,9%.

Про це лабораторія Х повідомила в своєму блозі.

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Лазерний канал довжиною в 4,8 км пов'язав Кіншаси з Браззавілем – столицею республіки Конго. Міста стоять на берегах річки Конго, яка славиться своєю глибиною (більше 230 метрів) з дуже швидкою течією. В таких умовах неможливо було прокласти кабель, так що лабораторія Х побудувала повітряну лінію в рамках проекту Taara.

Taara використовує промені світла для забезпечення високошвидкісного зв'язку / Фото: X.company

Вже за 20 днів роботи повітряний канал зв'язку передав понад 700 ТБ даних – це еквівалент перегляду матчу Чемпіонату світу з футболу FIFA в HD 270 000 раз, надійність зв'язку склала 99,9%.

Google інвестує мільярд євро в зелену енергетику і цифрову інфраструктуру

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Раніше ми повідомляли, що корпорація Google інвестує 1 млрд євро в чисту енергетику та цифрову інфраструктуру Німеччині до 2030 року. 31 серпня представники компанії уклали договір на 92 мегавата з великою європейською комунальною компанією ENGIE, яка створить портфель екологічно чистої енергії від імені корпорації.

Google планує, що до 2022 року німецькі підприємства будуть працювати на 80% безвуглецевої електроенергії. До 2030 року цей показник повинен досягти 100%. За допомогою ENGIE Google буде закуповувати електроенергію у 23 проектів в галузі поновлюваних джерел енергії.

Крім того, компанія оголосила про плани по розширенню своєї хмарної інфраструктури в Німеччині:

запуск нового хмарного регіону в Берліні-Бранденбурзі;

розширення існуючого хмарного регіону у Франкфурті (з метою розширення доступу до своїх веб-хостингів і послуг з розробки).

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За даними Google Cloud, виручка в другому кварталі 2021 року склала 4,63 мільярда доларів, що на 54 відсотки більше, ніж у другому кварталі 2020 року в 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, що Google допоможе встановити домашні сонячні електростанції в трьох країнах ЄС.

Також нагадаємо, що інші країни ЄС теж мають намір активно впроваджувати сонячну енергетику в побутове життя громадян. Наприклад, жителів Берліна зобов'яжуть встановлювати сонячні електростанції на дахах будинків.